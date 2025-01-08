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12:41, 8 января 2025Мир

Во Франции отреагировали на заявления Трампа о Гренландии

МИД Франции напомнил о суверенных границах на фоне заявлений Трампа о Гренландии
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро отреагировал на заявления избранного президента США Дональда Трампа о Гренландии. Его слова приводит РИА Новости.

Глава МИД Франции подчеркнул, что ЕС не позволит ни одной стране «атаковать свои суверенные границы». «Если вы меня спрашиваете, будут ли завоевывать США Гренландию, то мой ответ — нет. Вошли ли мы в эпоху, с которой возвращается закон сильнейшего, мой ответ — да», — добавил он.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Трампа о Гренландии и Канаде.

Во вторник, 7 января, Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Политик также пообещал сделать Гренландию «снова великой».

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