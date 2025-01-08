Захарова прокомментировала заявления Трампа о Гренландии и Канаде

Захарова о заявлении Трампа о Гренландии и Канаде: он еще не вступил в должность

Избранный президент США Дональд Трамп еще не вступил в должность, напомнила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя заявления политика о Гренландии и Канаде. Ее слова приводит РИА Новости.

«Давайте так и будем к этому относиться: вот, когда он станет президентом, когда он войдет в свои полномочия, будет говорить от лица государства и народа США в официальном качестве, тогда это, наверное, нужно и может будет каким-то образом оценивать и разбирать», — сказала она в интервью радио Sputnik.

Во вторник, 7 января, Трамп заявил, что Гренландия должна стать частью США, указав на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты «свободного мира», в том числе от Китая и России. Трамп также пообещал сделать Гренландию «снова великой». Президент США подтвердил, что на остров с визитом прибыл его сын.

До этого он предложил Канаде присоединиться к США в качестве 51-го штата. Трамп считает, что объединение двух стран поможет устранить торговые тарифы, снизить налоги и гарантировать Канаде «полную безопасность от угроз со стороны российских и китайских кораблей, которые их постоянно окружают».