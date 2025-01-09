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14:31, 9 января 2025Спорт

Американцы лишились привилегий из-за отказа платить WADA

США лишились права на членство в совете WADA из-за отказа платить взнос
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Christinne Muschi / Reuters

Представители США лишились привилегий из-за отказа выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по итогам 2024 года. Об этом сообщает The Guardian.

Из-за своего решения американцы потеряли право на членство в исполкоме и совете учредителей WADA.

Об отказе выплачивать взнос WADA ранее сообщило Американское антидопинговое агентство (USADA). Решение было принято в связи с ходом расследования допинг-дела о сокрытии проб китайских пловцов.

В апреле 2024 года стало известно, что еще в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае тогда заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпийским играм в Токио.

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