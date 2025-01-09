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18:55, 9 января 2025Спорт

Джокович рассказал об отравлении в Австралии

Новак Джокович рассказал об отравлении в Австралии в 2022 году
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, что перенес пищевое отравление во время нахождения в карантинном отеле в Австралии в 2022 году. Его слова приводит GQ.

Спортсмен рассказал, что это произошло в Мельбурне. «Меня накормили какой‑то отравленной пищей. Я никогда никому не говорил об этом публично, но по возвращении в Сербию обнаружил, что у меня был очень высокий уровень тяжелых металлов в крови, свинца и ртути», — заявил Джокович.

В январе 2022 года Джокович стал участником скандала в Австралии. Он планировал принять участие в Australian Open, однако его виза не предполагала внесения в нее данных о медицинском отводе от вакцинации от COVID-19.

В результате инцидента теннисист был помещен в карантинный отель, а затем депортирован из Австралии. На него был наложен запрет на посещение страны в течение трех лет.

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