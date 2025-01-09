МОК нашел способ вручить российским фигуристам бронзовые медали Олимпиады-2022

МОК передаст российским фигуристам бронзу командного турнира ОИ-2022 через ОКР

Международный олимпийский комитет (МОК) нашел способ передать российским фигуристам бронзовые медали командного турнира Игр (ОИ) 2022 года в Пекине. Об этом сообщает «Матч ТВ».

В МОК заявили, что доставят награды через Олимпийский комитет России (ОКР). «МОК предоставит медали, когда это будет возможно с точки зрения логистики», — отметили они.

7 августа в Париже во время Олимпиады прошла церемония награждения по итогам командного турнира Игр-2022. Мероприятие состоялось без сборной России. Золотые медали вручили сборной США, серебро — команде Японии.

30 января медали командного турнира были перераспределены из-за дисквалификации и аннулирования результатов россиянки Камилы Валиевой. Сборная России переместилась с первой на третью строчку. Все апелляции по делу были отклонены.

