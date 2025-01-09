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17:44, 9 января 2025Спорт

Обвинившую футболиста «Милана» в изнасиловании россиянку приговорили к тюремному сроку

Кремлеву приговорили к 6 месяцам тюрьмы за ложное обвинение игрока «Милана»
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Российскую модель Луизу Кремлеву приговорили к 6 месяцам тюрьмы за ложное обвинение французского футболиста «Милана» Тео Эрнандеса в изнасиловании. Об этом сообщает Marca.

Такое решение вынес уголовный суд испанской Малаги, модель признана виновной в клевете. Кроме того, Кремлеву обязали выплачивать по 10 тысяч евро штрафа в месяц в течение всего тюремного срока. Приговор предусматривает отсрочку исполнения на два года при условии, что модель не совершит новых преступлений.

Ранее россиянка обвинила игрока в изнасиловании и побоях: у пары была встреча в июне 2017 года. Испанский суд не установил вины Эрнандеса и закрыл дело против футболиста, открыв новое дело в отношении Кремлевой.

Француз в нынешнем сезоне провел 22 матча во всех турнирах. Он отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

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