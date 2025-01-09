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10:49, 9 января 2025Ценности

Оксана Самойлова похвасталась фигурой в бикини

Блогерша Оксана Самойлова похвасталась фигурой в черном бикини на новом видео
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская блогерша и предпринимательница Оксана Самойлова похвасталась фигурой в купальнике на новом видео. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающем 16,6 миллиона подписчиков.

36-летняя знаменитость позировала на размещенных кадрах, стоя в ванной комнате у зеркала. Она предстала перед камерой в черном бикини, которое включало в себя топ на тонких бретелях и с вырезом по центру и трусы V-образной формы.

В то же время жена рэпера Джигана распустила волосы и надела кольцо с массивным камнем.

В декабре Оксана Самойлова также снялась обнаженной в душе.

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