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11:15, 9 января 2025Спорт

После скандала «Крылья Советов» получат нового главу

РБК: вице-губернатор Самарской области Яковлев станет главой ФК «Крылья Советов»
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев станет председателем совета директоров самарского футбольного клуба «Крылья Советов». Об этом сообщает РБК.

По информации источника, совет директоров, на котором пройдут выборы главы клуба, запланирован на 10 января. Отмечается, что ранее Яковлев не имел должности в клубе. О других кандидатах не сообщается.

Яковлев является руководителем администрации губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. До этого он работал в команде бывшего главы Тульской области Алексея Дюмина.

27 ноября прошлого года Федорищев заявил о многомиллионном долге «Крыльев Советов» якобы для взяток судьям. О долге самарской команды Федорищев узнал от одного из функционеров. Губернатор также заявлял, что в подобных схемах замешаны около 10 клубов Российской премьер-лиги.

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