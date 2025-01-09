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12:43, 9 января 2025Бывший СССР

Сроки новых выборов президента Украины предсказали

Экономист Зубец: выборы президента Украины пройдут летом-осенью 2025 года
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Новые выборы президента Украины пройдут летом или осенью 2025 года. Об этом заявил директор Центра исследований социальной экономики Алексей Зубец, передает радиостанция «Говорит Москва».

«[Президент Украины Владимир Зеленский] понимает, что ему придется уйти в обозримой перспективе. (...) Летом, ближе к осени, на Украине будут парламентские и президентские выборы», — заявил экономист.

Он добавил, что решение Киева остановить транзит российского газа через территорию страны показывает, что украинская власть не заботится о собственном населении.

Ранее начало президентской гонки на Украине предрекли в Верховной Раде. По словам депутата Александра Дубинского, отсчет избирательной кампании на должность главы украинского государства дало заявление избранного президента США Дональда Трампа о сроках урегулирования конфликта.

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