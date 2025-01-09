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16:38, 9 января 2025Путешествия

Туристов нашли бездыханными на вилле в деревне Вьетнама

CNN: Туристов из Великобритании и ЮАР нашли бездыханными на вилле в Хойане
Алина Черненко

Фото: Loner Nguyen / Shutterstock / Fotodom

Двух иностранных туристов нашли бездыханными на вилле в популярной у путешественников деревне Вьетнама Хойан. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что жертв опознали как 34-летнюю гражданку Великобритании с инициалами О.А.Е. и 36-летнего гражданина ЮАР с инициалами Э.О.Н. Тела лежали в разных номерах. Их обнаружили сотрудники отеля утром 26 декабря 2024 года.

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По данным местных СМИ, изначально полиция не нашла на месте трагедии никаких внешних повреждений, однако подозрения вызвали пустые бутылки из-под алкоголя. Отмечается, что оба туриста проживали на вилле с июля.

В ноябре 2024 года шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Лаосе и не выжили. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг.

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