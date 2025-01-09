Туристов нашли бездыханными на вилле в деревне Вьетнама

CNN: Туристов из Великобритании и ЮАР нашли бездыханными на вилле в Хойане

Двух иностранных туристов нашли бездыханными на вилле в популярной у путешественников деревне Вьетнама Хойан. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что жертв опознали как 34-летнюю гражданку Великобритании с инициалами О.А.Е. и 36-летнего гражданина ЮАР с инициалами Э.О.Н. Тела лежали в разных номерах. Их обнаружили сотрудники отеля утром 26 декабря 2024 года.

По данным местных СМИ, изначально полиция не нашла на месте трагедии никаких внешних повреждений, однако подозрения вызвали пустые бутылки из-под алкоголя. Отмечается, что оба туриста проживали на вилле с июля.

В ноябре 2024 года шесть туристов из разных стран выпили испорченные алкогольные напитки во время отдыха в Лаосе и не выжили. Все они покупали спиртное, содержавшее метанол, в популярном туристическом городе Ванг Вьенг.

