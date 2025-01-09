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22:52, 9 января 2025Путешествия

В Бразилии частный самолет потерпел крушение на пляже

В Бразилии частный самолет потерпел крушение на пляже, пилот погиб
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Randy Fath / Reuters

Частный самолет потерпел крушение в бразильском городе Убатуба на пляже, пилот погиб. Об этом сообщает G1.

Отмечается, что лайнер пролетел мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу и взорвался в Прайя-ду-Крузейро. В результате авиакатастрофы погиб пилот.

Четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Причины авиакатастрофы на данный момент неизвестны.

По данным оператора аэровокзала, самолет Citation 525 вылетел из муниципального аэропорта Минейрос в Гоясе. Лайнер попытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу.

4 января в Бразилии специалисты приступили к расшифровке черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в казахстанском Актау. Исследования проводят специалисты ВВС Бразилии, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.

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