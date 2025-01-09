В Бразилии частный самолет потерпел крушение на пляже

В Бразилии частный самолет потерпел крушение на пляже, пилот погиб

Частный самолет потерпел крушение в бразильском городе Убатуба на пляже, пилот погиб. Об этом сообщает G1.

Отмечается, что лайнер пролетел мимо взлетно-посадочной полосы в аэропорту Убатуба на побережье Сан-Паулу и взорвался в Прайя-ду-Крузейро. В результате авиакатастрофы погиб пилот.

Четверо пассажиров, включая двоих детей, были спасены. Причины авиакатастрофы на данный момент неизвестны.

По данным оператора аэровокзала, самолет Citation 525 вылетел из муниципального аэропорта Минейрос в Гоясе. Лайнер попытался приземлиться в муниципалитете на побережье Сан-Паулу.

4 января в Бразилии специалисты приступили к расшифровке черных ящиков самолета Azerbaijan Airlines, потерпевшего крушение в казахстанском Актау. Исследования проводят специалисты ВВС Бразилии, которые передадут полученные сведения управлению по расследованию авиационных происшествий Казахстана.