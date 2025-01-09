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16:31, 9 января 2025Мир

В Кремле раскрыли реакцию стран Европы на заявления Трампа

Песков: Страны Запада опасливо и шепотом реагируют на слова Трампа
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Evan Vucci / AP

Политики стран Запада опасливо и практически шепотом реагируют на слова избранного президента США Дональда Трампа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Там же из Вашингтона звучат разные слова про мнения людей, про мнение населения. Очень робко на это реагирует Европа. Понятно, что страшно реагировать на слова Трампа, поэтому очень опасливо, скромно, тихо, почти шепотом реагирует Европа», — рассказал представитель Кремля.

Ранее испанская газета El País сообщала, что планы Трампа по присоединению Гренландии, Канады и Панамского канала привели к росту страхов в Европейском союзе из-за приоритетов будущей администрации. При этом многие политики продолжают считать слова американского лидера не более чем словесной тактикой, которая позволит ему действовать в сильной позиции на момент прихода к власти.

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