В США раскрыли способы приобретения Гренландии Трампом

Reuters: Трамп может принять дипломатические меры для приобретения Гренландии

Избранный президент США Дональд Трамп может принять меры дипломатического или экономического характера для приобретения Гренландии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники из окружения американского лидера.

По данным одного из собеседников агентства, Трамп считает упущением тот факт, что за 70 лет США «не добавили ни одного объекта недвижимости в портфель», подразумевая расширение территории страны. Он добавил, что избранный глава государства вряд ли задействует военную силу для получения контроля над Гренландией.

«Тем не менее он серьезно настроен использовать другие средства, такие как оказание дипломатического или экономического давления на Данию, для приобретения крупнейшего в мире острова», — утверждается в публикации.

Другой источник из числа соратников Трампа сообщил, что видел список приоритетных задач в области внешней политики, составленный чиновниками избранного президента. По его словам, «покупка Гренландии» была одним из пунктов в списке.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен осудил идею Трампа о присоединении острова, добавив, что намерения Трампа вряд ли будут воплощены.