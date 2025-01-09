Российским водителям рекомендовали воздержаться от алкоголя после ДТП

Верховный суд РФ: водитель не вправе употреблять алкоголь после ДТП

Попавшему в ДТП водителю следует воздержаться от употребления алкоголя, даже при отсутствии к нему претензий и если он является единственным участником аварии. Об этом напоминает Верховный суд России, передает РАПСИ.

Высшая судебная инстанция страны рассмотрела жалобу жителя Карелии, который счел незаконным решение нижестоящих судов о лишении его права управления транспортом на 1,5 года со штрафом в 30 тысяч рублей. Он был признан виновным по статье 12.27 («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») КоАП РФ.

Из материалов дела следует, что мужчина за рулем автомобиля вылетел в кювет, в результате чего произошла полная деформация кузова. Он связался с владельцем транспорта, который не стал предъявлять ему никаких претензий в связи с аварией, после чего водитель выпил спиртное.

В постановлении Верховный суд указал, что водитель должен был оформить ДТП в соответствии с правилами обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Однако в материалах дела отсутствуют соответствующие документы.

Ранее также Верховный суд России признал снятие порчи мошенничеством. Решение вынесли на основе дела гадалки, взявшей за услугу три миллиона рублей.