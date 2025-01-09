Зеленский прокомментировал слова Трампа о понимании чувств России

Зеленский призвал не делать выводов после слов Трампа о понимании чувств России

Глава Украины Владимир Зеленский прокомментировал слова избранного президента США Дональда Трампа, который сказал, что понимает чувства России, заявляющей о недопустимости вступления Украины в Североатлантический альянс. Зеленский высказался об этом во время встречи с главой МИД Финляндии Элиной Валтонен, его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Помните, Украине сказали, что системы Patriot могут быть и есть только в странах НАТО? Ну, или мы с вами уже давно в НАТО, или не надо делать никаких выводов», — отметил политик.

Зеленский также напомнил, что эта ситуация наблюдалась не только с системами Patriot, но и с другим оружием, предоставленным Киеву.

Ранее Трамп рассказал, что долгие годы, еще до президентства Владимира Путина, РФ говорила, что Североатлантический альянс не должен быть связан с Украиной. Он также назвал украинский конфликт результатом «фиаско» Байдена.