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17:07, 10 января 2025Спорт

Французский тренер допустил отстранение США из-за слов Трампа

Тренер по биатлону Мазе допустил отстранение США из-за слов Трампа о Гренландии
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Зигфрид Мазе

Зигфрид Мазе. Фото: Kalle Parkkinen / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался об отстранении США из-за слов Дональда Трампа о Гренландии. Он поделился своим мнением в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» — написал Мазе на скриншоте новости о желании Трампа присоединить Гренландию.

Ранее Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США. Трамп сменит на посту действующего президента Джо Байдена 20 января.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета из-за СВО. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.

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