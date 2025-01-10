Французский тренер допустил отстранение США из-за слов Трампа

Тренер по биатлону Мазе допустил отстранение США из-за слов Трампа о Гренландии

Французский тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе высказался об отстранении США из-за слов Дональда Трампа о Гренландии. Он поделился своим мнением в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

«США будут отстранены от международных соревнований следом за Россией и Беларусью?» — написал Мазе на скриншоте новости о желании Трампа присоединить Гренландию.

Ранее Трамп заявил о желании присоединить Гренландию к США. Трамп сменит на посту действующего президента Джо Байдена 20 января.

С конца февраля 2022 года большинство российских спортсменов отстранены от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета из-за СВО. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе.