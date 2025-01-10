Крокодил растерзал женщину на глазах у ее дочери

В Кении крокодил напал на женщину, которая набирала воду в озере

В Кении женщина стала жертвой крокодила. Об этом пишет Tuko.

Трагедия произошла на берегу озера Виктория 5 января. 32-летняя Элизабет Акини Окетч вместе с дочерью пришли на пляж Копиата за водой. Когда Окетч уже почти закончила набирать воду, из озера внезапно появился хищник, схватил ее и потащил в воду.

Нападение произошло на глазах у несовершеннолетней дочери. Не сумев помочь матери, девочка побежала в деревню и сообщила о происшествии соседям и родным. Селяне пришли на берег, но не смогли спасти Окетч. Позднее рыбаки нашли ее растерзанное тело.

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.