Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 10 января 2025Из жизни

Крокодил растерзал женщину на глазах у ее дочери

В Кении крокодил напал на женщину, которая набирала воду в озере
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Antara Foto / Reuters

В Кении женщина стала жертвой крокодила. Об этом пишет Tuko.

Трагедия произошла на берегу озера Виктория 5 января. 32-летняя Элизабет Акини Окетч вместе с дочерью пришли на пляж Копиата за водой. Когда Окетч уже почти закончила набирать воду, из озера внезапно появился хищник, схватил ее и потащил в воду.

Нападение произошло на глазах у несовершеннолетней дочери. Не сумев помочь матери, девочка побежала в деревню и сообщила о происшествии соседям и родным. Селяне пришли на берег, но не смогли спасти Окетч. Позднее рыбаки нашли ее растерзанное тело.

Материалы по теме:
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
Питоны проглотили трех женщин. По неизвестной причине гигантские рептилии стали чаще охотиться на людей
20 августа 2024
Полуостров чудовищ Пятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
Полуостров чудовищПятиметровые питоны захватывают Флориду, и никто не может их остановить
8 февраля 2017
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске. Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
Белый медведь впервые за 30 лет убил человека на Аляске.Что заставляет крупнейших хищников планеты нападать на людей?
25 января 2023

Ранее сообщалось, что в Малайзии крокодил утащил под воду и растерзал рабочего, который рыбачил у реки. 49-летний Салим из населенного пункта Лутгон пропал в четверг, 19 декабря.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Палата представителей США одобрила законопроект о санкциях против МУС. О чем говорится в документе?

      Япония ввела новые санкции против России

      Депутат индийского происхождения объявил о борьбе за пост премьера Канады

      Раскрыты главные последствия долгого сексуального воздержания

      Крокодил растерзал женщину на глазах у ее дочери

      В России сравнили вступление в Евросоюз с билетом на «Титаник»

      Российский командир спас раненого FPV-дроном бойца во время атаки ВСУ

      Премьер-министр Дании предложила Трампу поговорить после его слов о Гренландии

      Стало известно о блокировке продажи редкоземельного проекта в Гренландии Китаю

      Россия сохранила третье место в рейтинге морских держав

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше