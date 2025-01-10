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16:24, 10 января 2025Силовые структуры

Начато расследование после мощного пожара на предприятии в российском регионе

СК возбудил дело по факту пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Очевидец описал начало мощного пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности после крупного пожара на предприятии по производству ацетона в Гатчина Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Расследование ведется по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекших причинение крупного ущерба»).

По данным следствия, 10 января в промзоне города при проведении работ, связанных с обработкой ацетона, произошел пожар. В результате нарушения правил безопасности при ведении работ организации причинен крупный ущерб. Площадь пожара составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП мог стать разлив химического вещества, в тушении принимает участие пожарный поезд.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа с привлечением сотрудников полиции и МЧС. Проводится осмотр места пожара, назначены судебные экспертизы, идет изъятие документов. Следователи определяют круг лиц, которые могут быть причастны к произошедшему.

Ранее очевидец рассказал, что после начала пожара на заводе были слышны хлопки и ощущались вибрации.

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