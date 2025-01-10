Очевидец описал начало мощного пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти

Из-за пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти были вибрации

После начала пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области были слышны хлопки и ощущались вибрации. Начало возгорания описал очевидец Вадим, его слова приводит РЕН ТВ.

«Около шести часов утра все началось. Хлопки были, громко гремело, жена сразу проснулась, дети встали. Проснулись, посмотрели в окно, увидели, что все полыхает. (...) Хлопки такие, по дому вибрации, хотя находимся в полукилометре», — рассказал мужчина.

Знакомый Вадима работал на этом заводе и рассказывал, что сотрудникам предприятия выдавали спецодежду, чтобы никакие химикаты и реагенты, с которыми они работали, не попадали на кожу.

Пожар на улице Индустриальной в Гатчине начался утром в пятницу, 10 января. По последним данным, площадь пожара составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП мог стать разлив химического вещества, к месту пожара уже выехал пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.

В сети также появились кадры с места происшествия. Пожарный, приехавший бороться с огнем, со словами «мы в аду» снял на видео эпицентр пожара на заводе. На кадрах, записанных спасателем на фронтальную камеру, видно языки пламени рядом со сложенными бочками.