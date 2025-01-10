Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
11:27, 10 января 2025Россия

Очевидец описал начало мощного пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти

Из-за пожара на заводе по производству ацетона в Ленобласти были вибрации
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

После начала пожара на заводе по производству ацетона в Гатчине Ленинградской области были слышны хлопки и ощущались вибрации. Начало возгорания описал очевидец Вадим, его слова приводит РЕН ТВ.

«Около шести часов утра все началось. Хлопки были, громко гремело, жена сразу проснулась, дети встали. Проснулись, посмотрели в окно, увидели, что все полыхает. (...) Хлопки такие, по дому вибрации, хотя находимся в полукилометре», — рассказал мужчина.

Знакомый Вадима работал на этом заводе и рассказывал, что сотрудникам предприятия выдавали спецодежду, чтобы никакие химикаты и реагенты, с которыми они работали, не попадали на кожу.

Пожар на улице Индустриальной в Гатчине начался утром в пятницу, 10 января. По последним данным, площадь пожара составляет 1,9 тысячи квадратных метров. Причиной ЧП мог стать разлив химического вещества, к месту пожара уже выехал пожарный поезд. О пострадавших не сообщалось.

В сети также появились кадры с места происшествия. Пожарный, приехавший бороться с огнем, со словами «мы в аду» снял на видео эпицентр пожара на заводе. На кадрах, записанных спасателем на фронтальную камеру, видно языки пламени рядом со сложенными бочками.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский губернатор сообщил о горящем третий день после атаки ВСУ предприятии

      Появились подробности о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Непомнящий оценил дресс-код ФИДЕ

      Россиян предупредили о представляющихся работодателями мошенниках

      Байден предложил Харрис рассказать о лесных пожарах в Калифорнии фразой «жгите»

      Спрос на один вид кредитов вырос больше чем на четверть

      В США арестовали одного из виновников пожаров в Лос-Анджелесе

      Горюющая косатка снова отказалась расставаться с невыжившим детенышем

      В Госдуме отреагировали на притязания Литвы на Калининградскую область

      Хинштейн сообщил о «вызывающем серьезные вопросы» ЧП в Курске

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше