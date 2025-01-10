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10:07, 10 января 2025Мир

Политолог объяснил заявления Трампа о вхождении в состав США Канады и Гренландии

Политолог Дудаков: Трамп пытается повлиять на ситуацию в Канаде и Гренландии
Екатерина Смирная
Екатерина Смирная (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

Экстравагантные заявления и публикации о вхождении Канады и Гренландии в состав США используются избранным президентом Америки Дональдом Трампом, чтобы повлиять на внутриполитическую ситуацию в этих странах, убежден политолог-американист Малек Дудаков. Стратегию республиканца он объяснил в беседе с «Лентой.ру».

Ранее политик «присоединил» Канаду и Гренландию, опубликовав карту Штатов с ними в составе в своей социальной сети Truth Social.

Дудаков отметил, что в Канаде давление и угрозы Трампа уже привели к краху правительства премьер-министра Джастина Трюдо и вероятным досрочным выборам. Победят на них, по словам политолога, консерваторы во главе с Пьером Пуальевром, человеком правых взглядов, которого называют «канадским Трампом».

Он копирует стиль и идеологию Трампа. Я вполне допускаю, что Трамп таким образом пытается провести мягкую операцию по смене режима для того, чтобы привести к власти людей близких к себе по взглядам в той же Канаде и потом с ними обо всем договариваться в тех противоречиях, которые есть там и в вопросах миграции, и в вопросах торговли, тарифной политики и так далее

Малек Дудаковполитолог-американист

Такой же стратегии, по мнению собеседника «Ленты.ру», Трамп будет придерживаться в отношении других западных стран, где его сторонники тоже обсуждают возможность смены власти.

В Британии они поддерживают "Партию реформ" Найджела Фараджа, в Германии — "Альтернативу для Германии" и так далее. Таким образом они еще могут создавать проблемы той же европейской бюрократии, поддерживая несистемные силы, которые дестабилизируют европейский проект изнутри

Малек Дудаковполитолог-американист

В Гренландии тоже скоро пройдут выборы, и Трамп надеется на смену лидеров, так как в 2021 году находящаяся у власти партия запретила иностранным компаниям заниматься добычей полезных ископаемых, полагает политолог.

«Это то, что как раз, на мой взгляд, интересует Трампа и его команду, а именно редкоземельные металлы, которые в большом количестве присутствуют в Гренландии. По разным оценкам, там 1,5-2 миллиона тонн редкоземельных металлов. Если удастся как-то договориться с Данией и с Гренландией, то я вполне допускаю, что американские компании смогут получить доступ к этим месторождениям, и таким образом Трамп попытается снизить зависимость США от импорта редкоземельных металлов из Китая. Сценария присоединения, покупки острова, скорее всего, мы не увидим, хотя, конечно, я бы ничего не исключал, но какой-то конкретный экономический резон Трампа понятен, и я вполне допускаю, что получить доступ к тем же месторождениям ему удастся», — заключил он.

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Ранее Трамп предложил Канаде присоединиться к Соединенным Штатам в качестве 51-го штата. Лидер оппозиционной Консервативной партии страны Пьер Пуальевр пообещал в случае победы на выборах не допустить этого, назвав страну великой и независимой.

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