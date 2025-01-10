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06:34, 10 января 2025Наука и техника

Rocket Lab предложит НАСА экономичный способ доставки груза с Марса

Компания Rocket Lab предложит НАСА экономичный способ доставки груза с Марса
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Rocket Lab / Globallookpress.com

Компания Rocket Lab планирует предложить НАСА экономичный способ доставки груза с Марса. Об этом сообщает SpaceNews.

В компании призывают НАСА пересмотреть условия миссии Mars Sample Return (MSR) по возвращению грунта с Марса. Предложение Rocket Lab включает использование посадочного модуля для извлечения образцов, ракеты для их вывода на околомарсианскую орбиту и орбитального аппарата для доставки грунта на Землю.

Стоимость соответствующих работ в компании оценивают в менее чем 4 миллиарда долларов. В случае своевременного получения финансирования Rocket Lab обещает доставить грунт с Марса на Землю в 2031 году. В компании признают, что ее инициатива получила мало откликов от НАСА.

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В октябре НАСА пообещало к концу 2025 года определиться с пересмотром архитектуры миссии MSR, что позволило бы сократить задержки в графике и снизить затраты.

В том же месяце НАСА заключило с компанией Rocket Lab контракт на изучение возможности доставки образцов с Марса.

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