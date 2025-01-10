Россиянам посоветовали не злоупотреблять цитрусовыми фруктами

Ортодонт Михайлова назвала цитрусовые фрукты разрушающими зубы продуктами

Источники простых углеводов, например, чипсы, печенье и пирожные, вредят здоровью зубов и полости рта, предупредила ортодонт, кандидат медицинских наук Мария Михайлова. Ее слова приводит «Газета.Ru».

Михайлова уточнила, что при соблюдении правил гигиены полости рта простые углеводы не вредят зубам. Если же зубы не чистить вовремя, то остатки пирожных, печенья и сладостей «прикрепляются к эмали, образуя налет, который является благоприятной средой для размножения кариесогенных бактерий».

Разрушающими зубы ортодонт назвала и кислые продукты — цитрусовые фрукты и ягоды, так как они содержат большое количество кислоты и сахара. Не менее вреден для здоровья полости рта и алкоголь. Врач посоветовала не злоупотреблять этими напитками, поскольку они вызывают сухость во рту из-за снижения выработки слюны, обладающей минерализирующими свойствами. Из-за этого зубы становятся более уязвимыми к бактериям, провоцирующим развитие кариеса.

В заключение Михайлова предложила заменить вредные для зубов продукты на фрукты, орехи, овощные палочки и темный шоколад в умеренных количествах.

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