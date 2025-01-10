Россиянка показала способ летать в экономклассе как в бизнесе и вызвала споры в сети

Российская блогерша показала простой способ летать в экономклассе как в бизнесе и вызвала споры в сети. Лайфхаком она поделилась на своей странице @woysavina в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам путешественницы, можно обратиться к стюардессе и попросить пересадить на свободный ряд, если самолет не заполнится полностью. Либо после завершения посадки отправиться в хвостовую часть и поискать пустой ряд самостоятельно, посоветовала автор ролика.

В комментариях юзеры разделились во мнениях — некоторые посчитали идею хорошей, другие же заметили, что так делать не разрешено. «Чушь не пишите, вы должны сидеть на своих местах», «Это не прокатит! Стюардессы всегда просят занять свои места и проверяют посадочный талон», «Я все время так делаю по возможности», — писали пользователи.

Ранее пассажир Delta Air Lines лишился места в бизнес-классе самолета из-за собаки. Одни пользователи поддержали мужчину, назвав произошедшее «провалом», другие же не разделили мнение пассажира.