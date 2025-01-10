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19:53, 10 января 2025Спорт

Российский чемпион мира по шахматам заявил о насилии со стороны отца

Чемпион мира по шахматам Володар Мурзин заявил о насилии со стороны отца
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Чемпион мира по быстрым шахматам россиянин Володар Мурзин заявил о насилии со стороны отца. Его цитирует Чемпионат.com.

«Отец начал постоянно бить с семи лет, старшую сестру, которой тогда было 14 лет, лопатой ударил, маме угрожал, оскорблял. Рукоприкладство в отношении всех домашних для него было в порядке вещей», — заявил Мурзин.

18-летний шахматист также рассказал, что они с матерью и сестрами сбежали от отца, как только появилась возможность. По словам Мурзина, ему тогда было 11 лет, и незадолго до этого он стал чемпионом Европы среди детей.

В конце 2024 года Мурзин выиграл чемпионат мира по рапиду, который прошел в Нью-Йорке. По итогам 13 партий 18-летний спортсмен набрал десять очков. Он обошел соотечественников Александра Грищука и Яна Непомнящего, которые заняли второе и третье место соответственно.

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