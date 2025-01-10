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17:36, 10 января 2025Спорт

Ставший звездой Олимпиады турецкий стрелок установил цену на интервью

L'Equipe: Турецкий стрелок Юсуф Дикеч запросил за интервью 30 тысяч евро
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Юсуф Дикеч

Юсуф Дикеч . Фото: Cagla Gurdogan / Reuters

Ставший звездой Олимпийских игр-2024 турецкий стрелок Юсуф Дикеч установил цену на интервью с ним. Об этом сообщает L'Equipe.

Журналисты французской газеты связались с представителем Дикеча Мехметом Али Акгюлем. Он объяснил, что разговор со стрелком будет стоить 30 тысяч евро. Кроме того, редакции нужно будет соблюсти ряд условий: общаться только о спорте, дать перечитать интервью перед публикацией, оставить права на фото за спортсменом.

«Он очень занят, уже готовится к Играм 2028 года, где, конечно же, будет стремиться к золоту. Юсуф не художник, ему неинтересно давать интервью», — объяснил эти условия Али Акгюль.

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Дикеч стал популярным в интернете после выступления на Играх в Париже в соревнованиях по стрельбе из пневматического пистолета. В то время как остальные участники пользовались специальными линзами и шумоподавляющими наушниками, турок стрелял в обычных очках. Кроме того, во время выстрелов он держал вторую руку в кармане.

Дикеч завоевал серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в смешанных парах. Вместе с ним выступала Севвал Тархан.

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