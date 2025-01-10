Зафиксирован очередной скачок цены золота

Comex: Цена тройской унции золота вновь превысила 2700 долларов

Цена тройской унции золота вновь превысила 2700 долларов. Об этом свидетельствуют данные площадки Comex.

По данным на 09:49 мск, февральский фьючерс тройской унции золота дошел до отметки 2700,7 доллара.

Ранее, 17 декабря 2024 года, стоимость фьючерсных контрактов на февральские поставки этого драгоценного металла опустилась ниже отметки в 2650 долларов за тройскую унцию впервые с 9 декабря.

Есть прогнозы, что в 2025 году мировые цены на серебро будут расти быстрее, чем на золото. Причинами такой динамики станут восстановление спроса на индийском рынке и усиление интереса к солнечной энергетике. Для последней серебро является одним из ключевых компонентов.

Некоторые эксперты считают, что в 2025 году золото будет расти в цене медленнее, чем в 2024 году из-за инфляции и возможных торговых войн.