Зеленский пригласил президента Италии на Украину

Зеленский пригласил президента Италии Маттареллу посетить Киев

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить Киев президента Италии Серджио Маттареллу. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Я пригласил президента Маттареллу посетить Киев и с нетерпением ожидаю продолжения этого крепкого партнерства», — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что ценит позитивный взгляд Италии на интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС).

О планах Зеленского посетить Италию стало известно 9 января. Сообщалось, что он встретится с премьер-министром страны Джорджей Мелони и президентом Серджио Маттареллой.