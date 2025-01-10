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15:29, 10 января 2025Бывший СССР

Зеленский пригласил президента Италии на Украину

Зеленский пригласил президента Италии Маттареллу посетить Киев
Екатерина Грищенко (редактор отдела БСССР)

Фото: Italian Presidency Press Office / Paolo Giandotti / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пригласил посетить Киев президента Италии Серджио Маттареллу. Об этом украинский лидер сообщил в своем Telegram-канале.

«Я пригласил президента Маттареллу посетить Киев и с нетерпением ожидаю продолжения этого крепкого партнерства», — написал Зеленский.

Глава государства добавил, что ценит позитивный взгляд Италии на интеграцию Украины в НАТО и Европейский союз (ЕС).

О планах Зеленского посетить Италию стало известно 9 января. Сообщалось, что он встретится с премьер-министром страны Джорджей Мелони и президентом Серджио Маттареллой.

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