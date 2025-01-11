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17:56, 11 января 2025Силовые структуры

Находящийся в федеральном розыске россиянин пришел в полицию за паспортом

Находящегося в розыске россиянина задержали при обращении в полицию за паспортом
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Находящийся в федеральном розыске россиянин пришел в полицию за восстановлением паспорта. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

36-летний Денис Р. (фамилия не раскрывается) обратился в отделение полиции в Санкт-Петербурге после потери документа. В свою очередь, правоохранители во время проверки базы данных обнаружили, что мужчина скрывается от органов МВД по Новосибирской области.

Россиянина задержали на месте. В то же время потерянный паспорт ему удалось восстановить.

В декабре сообщалось, что канадка замаскировала 10 килограммов наркотиков под новогодние подарки и попалась в аэропорту Новой Зеландии.

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