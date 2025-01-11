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13:11, 11 января 2025Путешествия

Раскрыты подробности о данных черных ящиков разбившегося в Южной Корее самолета

Черные ящики разбившегося Jeju Air перестали работать за 4 минуты до катастрофы
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Раскрыты подробности о данных черных ящиков, находившихся на борту самолета авиакомпании Jeju Air, разбившегося в Южной Корее. Их передает ТАСС со ссылкой на Министерство государственных территорий, инфраструктуры и транспорта страны.

В ведомстве заявили, что запись на черные ящики прекратилась за четыре минуты до крушения воздушного судна. Причины произошедшего неизвестны.

Ранее сообщалось, что полиция Южной Кореи провела обыски после крушения Jeju Air. Отмечалось, что фигуранты дела об авиакатастрофе еще не выявлены.

29 декабря стало известно, что самолет Boeing 737-800 7C2216, выполнявший рейс из Бангкока в Муан, разбился. По предварительным данным, борт столкнулся со стаей птиц, а позднее у него отказали шасси. Из-за этого судно при посадке врезалось в ограждение и сгорело. Выжить удалось только двум стюардессам из 181 человека, находившегося на борту.

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