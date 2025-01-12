Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Металлург Мг
5:3
Завершен
Трактор
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
98:117
Завершен
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Динамо М
5:4
Завершен
СКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Флорида Пантерз
3:4
Завершен
Бостон Брюинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз
0:5
Завершен
Оттава Сенаторз
НХЛ — регулярный чемпионат
Касидит Самрей
14 января
03:00 (Мск)
Даниил Медведев
Australian Open (м)
Мари Боузкова
0:2
Завершен
Мирра Андреева
Australian Open (ж)
07:16, 12 января 2025Спорт

Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 шайбы

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 гола
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Gerry Angus / Icon Sportswire / Global Look Press

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился очередной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), приблизившись к рекорду канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». 39-летний хоккеист забросил шайбу в пустые ворота соперника за минуту до конца основного времени, сделав счет 4:1 в пользу «столичных» и прервав свою трехматчевую безголевую серию.

Данная шайба стала для Овечкина уже 873-й в НХЛ. До рекорда Гретцки, на счету которого 894 гола, лидеру «Вашингтона» осталось забросить 21 шайбу.

Ранее Овечкин сломал сопернику конек в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс». Он попытался нанести удар по воротам, но шайба попала в конек защитника Александра Каррье, в результате чего у игрока отвалилось лезвие.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Дезертировавший из ВСУ одессит изнасиловал полицейского за мобилизацию. Украинцы начали чаще сопротивляться военкомам

      Названы лучшие упражнения для прокачки всего тела

      В подполье заявили об ударе по пригороду Запорожья

      В США предупредили о риске потерять важнейший регион из-за БРИКС

      Еще одна страна выразила готовность организовать встречу Путина и Трампа

      В Швейцарии потребовали от министра обороны уйти в отставку

      В США подвели итог президентству Байдена

      Тайвань обнаружил приближение самолетов и кораблей Китая

      Выбранный Трампом глава Минфина избавится от активов ради поста

      Маск сделал неожиданное заявление насчет задержания экс-замминистра обороны Британии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше