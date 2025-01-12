Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 21 шайбы

Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 21 гола

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился очередной заброшенной шайбой в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), приблизившись к рекорду канадца Уэйна Гретцки. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Россиянин отличился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Нэшвилл Предаторз». 39-летний хоккеист забросил шайбу в пустые ворота соперника за минуту до конца основного времени, сделав счет 4:1 в пользу «столичных» и прервав свою трехматчевую безголевую серию.

Данная шайба стала для Овечкина уже 873-й в НХЛ. До рекорда Гретцки, на счету которого 894 гола, лидеру «Вашингтона» осталось забросить 21 шайбу.

Ранее Овечкин сломал сопернику конек в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаль Канадиенс». Он попытался нанести удар по воротам, но шайба попала в конек защитника Александра Каррье, в результате чего у игрока отвалилось лезвие.