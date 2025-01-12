Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
00:36, 12 января 2025Россия

Путин поручил не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружений в войска

Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками оружия в войска
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kremlin Pool / Globallookpress

Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками оружия в войска. Он отметил в видеообращении, что российская прокуратура заметно усилила надзор в оборонной сфере.

«Прошу и дальше вести работу в этой сфере системно, в координации с другими ведомствами», — поручил президент.

Ранее Путин потребовал от Генпрокуратуры держать под контролем вопрос предоставления положенных выплат и льгот участникам специальной военной операции (СВО). Глава государства указал, что вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьезного внимания.

До этого российский лидер заявил, что работу по интеграции в Россию новых регионов следует продолжать. Он также призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам жителей Курской области и других регионов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      В Дании предложили обратиться к России для защиты Гренландии от США

      Солдат ВСУ изнасиловал мобилизовавшего его полицейского

      Джорджеску предрек использование крупнейшей базы НАТО в Европе против России

      В Норвегии решили строить бомбоубежища во всех больших зданиях

      Занимавшийся делами Трампа спецпрокурор покинул пост

      В Британии рассказали об угрозе трем городам Украины

      Сербия заявила о неясности позиции США по вопросу изменения доли России в NIS

      В Германии заявили об угрозе распада НАТО из-за Трампа

      Путин высказался об интеграции новых регионов в Россию

      Путин назвал главную цель государства

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше