Путин поручил не ослаблять прокурорский надзор за поставками вооружений в войска

Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками оружия в войска

Президент России Владимир Путин потребовал не ослаблять прокурорский надзор за поставками оружия в войска. Он отметил в видеообращении, что российская прокуратура заметно усилила надзор в оборонной сфере.

«Прошу и дальше вести работу в этой сфере системно, в координации с другими ведомствами», — поручил президент.

Ранее Путин потребовал от Генпрокуратуры держать под контролем вопрос предоставления положенных выплат и льгот участникам специальной военной операции (СВО). Глава государства указал, что вопросы обеспечения соцгарантий участников СВО и членов их семей требуют самого серьезного внимания.

До этого российский лидер заявил, что работу по интеграции в Россию новых регионов следует продолжать. Он также призвал прокуроров уделить особое внимание проблемам жителей Курской области и других регионов, находящихся рядом с линией боевого соприкосновения.