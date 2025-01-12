Шольц сделал неожиданное заявление о Путине и Трампе

Канцлер ФРГ Шольц назвал неплохой новостью желание Путина и Трампа встретиться

Канцлер ФРГ Олаф Шольц сделал неожиданное заявление о президенте России Владимире Путине и избранном лидере США Дональде Трампе. Его слова приводит издание Tagesschau.

По словам Шольца, Германия должна оставаться крупнейшим сторонником Украины в Европе. При этом он подчеркнул, что конфликт должен завершиться при возможных переговорах. «В таком отношении это неплохая новость, если американский президент и российский президент тоже пожелают встретиться», — отметил политик.

Последний телефонный разговор Шольца и Путина состоялся 15 ноября по инициативе немецкой стороны. В ходе беседы канцлер заявил о необходимости начать мирное урегулирование по Украине.

Позже стало известно, что Шольц решил обсудить вопрос переговоров по Украине со многими главами государств. На партийном съезде социал-демократов он заявил, что необходимо работать над честными переговорами, которые помогут остановить конфликт на Украине. По его словам, это единственный способ достижения справедливого мира.