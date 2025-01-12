Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Венеция
0:0
1-й тайм
live
Интер М
Италия — Серия А|20-й тур
РБ Лейпциг
Сегодня
17:30 (Мск)
Вердер
Германия — Бундеслига|16-й тур
Арсенал
Сегодня
18:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Кубок Англии|3-й раунд
Болонья
Сегодня
20:00 (Мск)
Рома
Италия — Серия А|20-й тур
Реал Мадрид
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Суперкубок Испании|Финал
ПСЖ
Сегодня
22:45 (Мск)
Сент-Этьен
Франция — Лига 1|17-й тур
Питтсбург Пингвинз
Завтра
01:00 (Мск)
Тампа-Бэй Лайтнинг
НХЛ — регулярный чемпионат
16:10, 12 января 2025Спорт

В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами

Канатоходец Русе прошел по канату между двумя небоскребами в Дубае
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @redbulluae

Эстонский канатоходец Яан Русе, который остается трехкратным чемпионом мира по слэклайну (хождение по натянутой между станциями стропе), прошел по протянутому между двумя небоскребами в Дубае канату. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Стометровый канат натянули между зданиями Jumeirah Emirates Towers на высоте 224 метра. Русе прошел по нему дважды, преодолев путь от одного небоскреба к другому и обратно. Трюк выполнили в рамках мероприятия 1 Billion Followers Summit, посвященного экономике создания контента.

В октябре прошлого года стало известно, что в Дубае собрались построить «сверхузкий» небоскреб Muraba Veil. Ширина здания составит 22,5 метра при высоте 380 метров. В 73-этажной башне планируют разместить 131 квартиру.

В сентябре 2024 года Русе перешел по канату из Азии в Европу. Спортсмен преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Он стал первым человеком, которому это удалось.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Опубликовано видео прямой линии Путина с гражданами Украины

      Премьер Словакии пригрозил наложить вето на помощь Украине от ЕС

      Влад Бумага показал приближающийся к его дому огонь в Лос-Анджелесе

      Делегации из Словакии не разрешили пролететь в Россию через Польшу

      Польские солдаты случайно отправили в IKEA противотанковые мины

      В Кемерово мужчина из-за ревности избил беременную сотрудницу магазина

      Аэропорт Санкт-Петербурга приостановил полеты

      Шансы Ефремова отпроситься из колонии на прощание с Добровольской оценили

      Российский полковник назвал возможное место решающих боев за ДНР

      Такси попало под электричку под Петербургом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше