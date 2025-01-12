В Дубае канатоходец прошел между двумя небоскребами

Канатоходец Русе прошел по канату между двумя небоскребами в Дубае

Эстонский канатоходец Яан Русе, который остается трехкратным чемпионом мира по слэклайну (хождение по натянутой между станциями стропе), прошел по протянутому между двумя небоскребами в Дубае канату. Об этом сообщает Emirates News Agency.

Стометровый канат натянули между зданиями Jumeirah Emirates Towers на высоте 224 метра. Русе прошел по нему дважды, преодолев путь от одного небоскреба к другому и обратно. Трюк выполнили в рамках мероприятия 1 Billion Followers Summit, посвященного экономике создания контента.

В октябре прошлого года стало известно, что в Дубае собрались построить «сверхузкий» небоскреб Muraba Veil. Ширина здания составит 22,5 метра при высоте 380 метров. В 73-этажной башне планируют разместить 131 квартиру.

В сентябре 2024 года Русе перешел по канату из Азии в Европу. Спортсмен преодолел пролив Босфор в Стамбуле, разделяющий части света. Он стал первым человеком, которому это удалось.