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10:42, 12 января 2025Мир

В США объяснили желание Трампа присоединить Гренландию

Аналитик Шрайвер: Трамп хочет присоединить Гренландию из-за провала на Украине
Мария Винар

Фото: Felipe Dana / AP

Американский военный аналитик Уилл Шрайвер объяснил желание избранного президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию. Соответствующий пост появился на его странице в X.

По словам эксперта, республиканец хочет это сделать из-за провала на Украине. «Американские бандиты давно мечтали о Гренландии, но их утраченные перспективы на Украине теперь превратили аннексию Гренландии в стратегический императив», — заявил Шрайвер.

После победы на выборах США Трамп неоднократно заявлял о планах купить Гренландию у Дании. По его словам, контроль над островом нужен для национальной безопасности и свободы во всем мире. Однако премьер-министр Дании Метте Фредериксен отвергла идею политика, заявив, что остров не продается.

Позже бывший специальный помощник в Пентагоне Дуглас Маккиннон рассказал о планах Трампа приобрести еще нескольких стран.

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