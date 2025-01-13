Немецкому банку запретили суды вне России с оператором строительства комплекса в Усть-Луге

Немецкому Landesbank запретили судиться с «Русхимальянсом» за пределами России

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Русхимальянса» — оператора проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге — о запрете немецкому Landesbank продолжать разбирательства за рубежом. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что заявление компании, являющейся совместным предприятием «Газпрома» и АО «РусГазДобыча», было удовлетворено полностью, а ранее «Русхимальянс» уже сумел добиться взысканий с ряда зарубежных банков суммарно более 1,1 миллиарда евро. В частности, в мае прошлого года российский суд принял решение о взыскании с Deutsche Bank 238,126 миллиона евро.

Контракт на строительство газоперерабатывающего предприятия в Ленинградской области был заключен между «Русхимальянсом» и консорциумом немецкой компании Linde и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» в 2021 году. После получения аванса, в мае 2022 года Linde сообщила о приостановке работ в связи с антироссийскими санкциями Евросоюза. На фоне этого банки-гаранты не захотели выполнять обязательства и отказались проводить платежи в адрес российской фирмы, так как это может нарушить введенные ЕС ограничения.

В феврале 2024 года петербургский арбитраж удовлетворил иск «Русхимальянса» к немецкой группе Linde о взыскании с нее 993 миллионов евро и 44 миллиардов рублей. До этого российские активы Linde были арестованы по решению суда.

Положения 15-го пакета антироссийских санкций ЕС, принятого в декабре, предусматривают запрет признания или приведение в исполнение в ЕС решений российских судов, не позволяющих начать или продолжить судебное разбирательство вне юрисдикции РФ. В решении Брюсселя отмечалось, что это зачастую приводит к непропорционально высоким штрафам для европейских компаний, поэтому их решили «лучше защитить от судебных разбирательств с российскими коллегами».