Появилось новое видео с двойником Жириновского в зоне СВО

Двойник Жириновского Беломестнов заявил, что 12 июня Россия отметит на Банковой

В сети появилось новое видео с двойником основателя ЛДПР Владимира Жириновского Виктором Беломестновым в зоне специальной военной операции (СВО). Ролик опубликовал Shot в Telegram.

На кадрах видно, как 40-летний артист московского театра «Глас» с голосом и дикцией характерными для Жириновского показывает доставленные бойцам бригады «Терек» квадроциклы, а также «дает поручение» о награждении сослуживцев. Кроме того, актер, подражая первому лидеру ЛДПР, попробовал сделать предсказание. «2025 год будет годом России. И 12 июня, в День независимости Российской Федерации, мы будем отмечать этот праздник на Банковой (улица в Киеве, где находится офис президента Украины Зеленского — прим. «Ленты.ру»)», — заявил он.

Ранее также появилось видео, на котором Беломестнов голосом Жириновского «предсказывает», что «Америки не будет», а Россия вернет Аляску и Финляндию.

Видео с похожим на основателя ЛДПР бойцом СВО начали распространяться в начале декабря. Им оказался актер Беломестнов, снимавшийся среди прочего в сериалах «Солдаты» и «Реальные пацаны». Мужчина с позывным Помреж служит в батальоне «Скиф» бригады «Терек». За время участия в спецоперации он получил уже две награды — «Участник битвы за Бахмут» и «За взятие Бахмута».