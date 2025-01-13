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12:16, 13 января 2025Интернет и СМИ

Раскрыт страх Европы из-за возможных переговоров Путина и Трампа по Украине

Euractiv: В Европе опасаются, что переговоры Путина и Трампа пройдут без ЕС
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Sputnik / Sergei Ilyin / Kremlin / Reuters

В Европе опасаются, что возможные переговоры президента России Владимира Путина с избранным лидером США Дональдом Трампом по Украине пройдут без участия стран Евросоюза (ЕС). Страх Европы раскрыло издание Euractiv.

В материале отмечается, что главным образом дипломатов в ЕС беспокоит сценарий, при котором Трамп будет склоняться к проведению двусторонних переговоров с Путиным «поверх голов европейцев».

«Европейцы хотят быть уверенными в том, что у них будет место за столом любых будущих мирных переговоров по Украине, но они рискуют получить лишь складной стул», — заявило издание.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подготовка встречи Путина и Трампа может начаться после инаугурации избранного президента США. Кроме того, он отметил, что конкретных планов по срокам встречи на данный момент нет.

Перед этим Трамп во время общения с журналистами в своей резиденции во Флориде анонсировал встречу с Путиным. Политик подчеркнул, что в настоящее время стороны занимаются подготовкой к этому приему.

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