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07:01, 13 января 2025Из жизни

Сотрудница тюрьмы попала за решетку из-за секса с заключенным на рабочем месте

В Лондоне сотрудница тюрьмы попала за решетку из-за романа с заключенным
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Tyler Rutherford / Unsplash

В Лондоне, Великобритания, сотрудницу тюрьмы, которая занималась сексом с заключенным на рабочем месте и попала на видео, приговорили к 15 месяцам тюремного заключения. Об этом сообщает BBC News.

В июне 2024 года начальство лондонской тюрьмы получило откровенное видео, на котором 29-летняя Линда Де Соуза Абреу занималась сексом с 36-летним Линтоном Вейричем, который оказался за решеткой за кражу. При этом сотрудница тюрьмы игнорировала сообщения, поступающие ей от коллег по радиосвязи. Секс Абреу с Вейричея снимал другой преступник.

Когда роман надзирательницы и заключенного разоблачили, она попыталась сбежать в Испанию, но ее задержали в аэропорту. Выяснилось, что во время работы в тюрьме женщина тайно вместе с мужем снимала порно для платформы OnlyFans.

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Во время судебного расследования на камере Абреу нашли еще одну запись, в которой она совершает половой акт с тем же заключенным. Женщина признала себя виновной в запретной связи с преступником.

Ранее сообщалось, что в Великобритании сотрудницу тюрьмы из графства Нортгемптоншир сняли на видео во время секса с заключенным. После случившегося женщину арестовали, а заключенного перевели в другую тюрьму.

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