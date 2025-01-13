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13:42, 13 января 2025Экономика

В «Газпроме» отреагировали на сообщения о подготовке массовых увольнений

«Газпром» подтвердил инициативу замглавы холдинга сократить более 1500 человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В «Газпроме» подтвердили подлинность письма заместителя главы правления корпорации Елены Илюхиной в адрес главы компании Алексея Миллера с предложением сократить свыше полутора тысяч сотрудников центрального аппарата. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на заявление начальника департамента информационной политики энергохолдинга Сергея Куприянова.

Он назвал вышеуказанный документ актуальным. Однако Куприянов не стал уточнять, ознакомился ли с письмом Илюхиной Миллер. Пока остается неизвестным, какое решение принял глава корпорации. «Документ актуальный. Комментировать не планируем», — резюмировал Куприянов.

Письмо с предложением Илюхиной сократить численность центрального аппарата «Газпрома» с 4,1 до 2,5 тысячи человек стало распространяться в сети в понедельник, 13 января. Издание 47news утверждало, что речь идет о процедурном оформлении уже принятого решения.

Как уточнялось, поводом к подготовке массовых увольнений в корпорации послужили ряд факторов. В частности, утверждалось, что руководство холдинга недовольно «дублированием функций и чрезмерными бюрократическими процессами». В компании хотят добиться «повышения нацеленности на результат сотрудников», а также сократить «издержки на всех уровнях управленческих и производственных процессов».

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В документе, подписанном Илюхиной, говорилось, что за последние двадцать лет численность администрации «Газпрома» выросла в несколько раз. В свою очередь, фонд оплаты труда сотрудников корпорации в настоящее время превышает 50 миллиардов рублей в год. Высвобождаемые средства замглавы правления энергохолдинга предложила направить на мероприятия по повышению мотивации оставшихся сотрудников и развитию персонала. Целесообразным, по ее мнению, также станет стимулирование ускорения процессов автоматизации и цифровизации.

По итогам 2023 года «Газпром» стал самой убыточной российской компанией с результатом по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) минус 583,1 миллиарда рублей. В январе-сентябре 2024-го чистый убыток корпорации по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) составил 309,1 миллиарда рублей.

В конце декабря совет директоров «Газпрома» утвердил снижение объемов инвестиционной программы на следующий год на семь процентов, до 1,523 триллиона рублей. Глава Министерства финансов Антон Силуанов ранее заявлял, что его ведомство не заложило в проект госбюджета на 2025 год дивиденды от энергохолдинга.

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