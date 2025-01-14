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06:37, 15 января 2025Спорт

57-летняя фитнес-тренер раскрыла секрет молодости

Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Кадр: lipetsktime.ru

57-летняя фитнес тренер Галина Бобкова из Липецка раскрыла секрет молодости. Ее слова приводит «Липецкое время».

Специалист советовала обратить внимание на занятия спортом. «Во-вторых никогда не унывать, даже если плохо, ну, можно погрустить, поплакать три дня, потом я собираюсь и думаю, как мне быть дальше, что мне делать с этой ситуацией», — заявила Бобкова.

Тренер также рассказала о важности правильного питания. «Ем чистые продукты. Но если хочется мне съесть сладкое — я съем», — отметила Бобкова.

Ранее спортивный консультант Галина Прокопьева назвала повседневное занятие, которое помогает сжигать калории. По ее словам, худеть помогают личная гигиена и уход за собой.

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