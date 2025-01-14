Каллас предложила способ лишить Россию доходов

Bloomberg: Каллас призвала снизить предельную цену на нефть из России

Союзники Украины должны работать над снижением предельной цены на российскую нефть. С таким призывом выступила глава европейской дипломатии Кая Каллас. Ее процитировало агентство Bloomberg.

По мнению Каллас, такие шаги позволят лишить Россию доходов. Она подчеркнула, что настаивает на подобных мерах, так как Россия уже испытывает трудности, потому что ее «национальный фонд истощен» и Москва якобы не получает прежних доходов от продажи нефти и газа.

Ранее Каллас заявила, что замороженные российские активы могут и должны быть потрачены на поддержку Вооруженных сил Украины. Кроме того, она ратовала за введение санкций против так называемого «теневого флота» России.

В начале декабря Каллас заявила, что от замороженных в Европе активов России вряд ли что-то останется.