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14:24, 14 января 2025Экономика

Костин ответил на вопрос о ключевой ставке в первой половине 2025 года

Костин о ключевой ставке в первой половине 2025 года: Пока поживем в этой реалии
Дмитрий Воронин

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава ВТБ Андрей Костин ожидает сохранения «достаточно высокой» ключевой ставки Банка России в первой половине 2025 года. Слова топ-менеджера приводит ТАСС.

«А повышаться? Не знаю. Понижаться, наверное, особо тоже нет. Пока поживем в этой реалии», — цитирует агентство его ответ на вопрос журналистов.

Центробанк в конце прошлого года вопреки ожиданиям абсолютного большинства аналитиков решил сохранить ключевую ставку на уровне 21 процента годовых, объяснив такой шаг более существенным, чем предполагало октябрьское повышение ставки, ужесточением денежно-кредитных условий. Глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина уточнила, что речь идет об излишне дорогих кредитах, уровень которых в российских банках оказался таким, каким должен был быть при ставке в 24 процента.

Также в декабре 2024-го, но за две недели до указанного решения регулятора, Костин отмечал, что снижение ставки произойдет не раньше конца 2025 года.

Большинство экспертов, опрошенных в начале января РБК, считают, что ЦБ на ближайшем заседании совета директоров вновь оставит показатель на уровне 21 процента.

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