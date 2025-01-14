Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за обсуждения украинского конфликта

Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за мата при обсуждении конфликта

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского из-за мата, который он публично использовал во время обсуждения конфликта на Украине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991 года. Но адекватность этого гражданина — это отдельный вопрос», — подчеркнул он.

В январе Владимир Зеленский матом отреагировал на вопрос американского блогера Лекса Фридмана о президенте России Владимире Путине. Он в нецензурной форме ответил собеседнику о роли Чечни в современной России и об отношении Кремля к республике.

Во время той же беседы украинский лидер нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума. По его словам, документ — это «просто бумажка», на которую всем «было ***».