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13:52, 14 января 2025Бывший СССР

Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за обсуждения украинского конфликта

Лавров усомнился в адекватности Зеленского из-за мата при обсуждении конфликта
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alina Smutko / Reuters

Глава МИД России Сергей Лавров усомнился в адекватности украинского лидера Владимира Зеленского из-за мата, который он публично использовал во время обсуждения конфликта на Украине. Об этом глава российского внешнеполитического ведомства заявил на пресс-конференции, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Просто использовал русский мат, чтобы обозначить свое отношение к целому ряду миротворцев, которые не хотят выгнать русских на границы 1991 года. Но адекватность этого гражданина — это отдельный вопрос», — подчеркнул он.

В январе Владимир Зеленский матом отреагировал на вопрос американского блогера Лекса Фридмана о президенте России Владимире Путине. Он в нецензурной форме ответил собеседнику о роли Чечни в современной России и об отношении Кремля к республике.

Во время той же беседы украинский лидер нецензурно выругался при обсуждении Будапештского меморандума. По его словам, документ — это «просто бумажка», на которую всем «было ***».

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