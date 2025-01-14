Одна ошибка члена экипажа самолета обошлась авиакомпании в 12 миллионов рублей

Случайный выпуск аварийного трапа обошелся British Airways в 100 тысяч фунтов

Одна ошибка члена экипажа British Airways обошлась авиакомпании в 100 тысяч фунтов стерлингов (12,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 13 января на рейсе из Лондона в Брюссель. Когда на борту еще не было пассажиров, один из сотрудников случайно выпустил аварийный трап. В результате вылет задержался на несколько часов. Перевозчик извинился перед клиентами и отметил, что расследует произошедшее.

Ранее аварийный трап летящего самолета United Airlines случайно упал на частный дом возле аэропорта в Чикаго во время приземления. Живущая рядом с чикагским аэропортом семья внезапно услышала грохот с заднего двора.