Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
20:39, 14 января 2025Путешествия

Одна ошибка члена экипажа самолета обошлась авиакомпании в 12 миллионов рублей

Случайный выпуск аварийного трапа обошелся British Airways в 100 тысяч фунтов
Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: John Tlumacki / Pool / Reuters

Одна ошибка члена экипажа British Airways обошлась авиакомпании в 100 тысяч фунтов стерлингов (12,5 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что инцидент произошел 13 января на рейсе из Лондона в Брюссель. Когда на борту еще не было пассажиров, один из сотрудников случайно выпустил аварийный трап. В результате вылет задержался на несколько часов. Перевозчик извинился перед клиентами и отметил, что расследует произошедшее.

Ранее аварийный трап летящего самолета United Airlines случайно упал на частный дом возле аэропорта в Чикаго во время приземления. Живущая рядом с чикагским аэропортом семья внезапно услышала грохот с заднего двора.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп отказался от обещания завершить конфликт на Украине за 24 часа. Что заставило его передумать?

      Люди массово публикуют в соцсетях ролики, похожие на порно. Почему откровенные видео никого не смущают?

      Губерниев призвал переселить пожаловавшуюся на условия в Казани лыжницу в номер Вяльбе

      Диетолог назвала самые полезные виды рыб

      Названы страны с самой большой грудью у женщин

      Вероятность расширения Евросоюза в ближайшие годы оценили

      Захарова объяснила нежелание Запада расследовать подрыв «Северных потоков»

      Россиянин расправился с бывшим парнем своей девушки

      Пленный боец ВСУ рассказал о бесчинствах украинских военкомов

      Найдено неожиданное применение чайному пакетику

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше