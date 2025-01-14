В России назвали полезным завоз вьетнамцев на фабрики

Глава Минпромторга Алиханов назвал полезным централизованный завоз вьетнамцев

Централизованный набор вьетнамцев на российские промышленные предприятия полезен для российской экономики. Об этом во время официального визита премьер-министра России Михаила Мишустина в эту страну заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, передает РБК.

По его словам, работники из Вьетнама уже задействованы на многих российских предприятиях легкой промышленности, где они традиционно сильны, и в других сферах.

Необходимость трудовых мигрантов в России власти объясняют дефицитом рабочей силы и низкой производительностью труда, что не позволяет обеспечить производство своими силами. Об этом, в частности, говорил во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, президент страны Владимир Путин.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева оценила нехватку рабочих в России в количестве 1,5 миллиона человек. В Минэкономразвития ожидают, что к 2030 году стране будет не хватать уже двух миллионов работников.

На этом фоне бизнес ищет нетрадиционные направления для привлечения трудовых мигрантов. В частности, рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области начал массово завозить индийцев.