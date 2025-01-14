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15:33, 14 января 2025Экономика

В России назвали полезным завоз вьетнамцев на фабрики

Глава Минпромторга Алиханов назвал полезным централизованный завоз вьетнамцев
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Централизованный набор вьетнамцев на российские промышленные предприятия полезен для российской экономики. Об этом во время официального визита премьер-министра России Михаила Мишустина в эту страну заявил глава Минпромторга России Антон Алиханов, передает РБК.

По его словам, работники из Вьетнама уже задействованы на многих российских предприятиях легкой промышленности, где они традиционно сильны, и в других сферах.

Необходимость трудовых мигрантов в России власти объясняют дефицитом рабочей силы и низкой производительностью труда, что не позволяет обеспечить производство своими силами. Об этом, в частности, говорил во время пресс-конференции, совмещенной с Прямой линией, президент страны Владимир Путин.

Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева оценила нехватку рабочих в России в количестве 1,5 миллиона человек. В Минэкономразвития ожидают, что к 2030 году стране будет не хватать уже двух миллионов работников.

На этом фоне бизнес ищет нетрадиционные направления для привлечения трудовых мигрантов. В частности, рыбоперерабатывающий комплекс «За Родину» в Калининградской области начал массово завозить индийцев.

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