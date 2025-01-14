Предотвращены воздушные удары ВСУ по двум регионам России

Минобороны России: Три беспилотника ВСУ сбиты в Белгородской и Курской областях

Средства противовоздушной обороны (ПВО) предотвратили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) по двум российским регионам. Об этом заявило Минобороны России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, с 11:30 до 16:00 по московскому времени дежурные военные сбили три украинских беспилотника. Два дрона система ПВО поразила в Белгородской области, еще один — в Курской. Информация о районах уничтожения летательных аппаратов и возможных последствиях на земле не раскрывается.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на вторник, 14 января, ВСУ попытались нанести удар по объектам в Брянской области, используя 12 западных ракет ATACMS и Storm Shadow, а также 31 беспилотник. Все они были сбиты средствами ПВО. Еще две ракеты перехвачены над Черным морем. В ведомстве пообещали ответить на действия Украины.

В свою очередь, СМИ сообщали, что всего минувшей ночью ВСУ выпустили по России более 200 беспилотников. Так, в Саратове и Энгельсе оказались повреждены два предприятия. Кроме того, Украина попыталась ударить по заводу «Оргсинтез», нефтеперекачивающей станции «Калейкино» и авиастроительному заводу в Татарстане.