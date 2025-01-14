Словацкий политик Данко записал репортаж из супермаркета в Москве

Вице-спикер парламента Словакии и лидер Словацкой национальной партии Андрей Данко снял репортаж из московского супермаркета. Широкий ассортимент товаров на полках шокировал политика.

Любимые мои, тут, наверное, 6 метров полок! Смотрите, тут, не знаю, 50 видов масла (…) А здесь, наверное, наибольший выбор творожков, который видел в своей жизни Андрей Данко вице-спикер парламента Словакии

Данко прошелся по магазину «Ашан», расположенному в торговом центре «Авиапарк». Напомнив о том, что сеть супермаркетов принадлежит французским предпринимателям, словацкий политик отметил, что «французы знают, что делают», раз сумели построить столь успешный бизнес.

Сильнее всего вице-спикера словацкого парламента восхитил широкий выбор молочной продукции. Он указал на то, что, несмотря на действующие санкции, потребительская корзина граждан России ничем не хуже западной.

Кадр: @andrejdanko.sk

После визита в Москву журналист Карлсон признал, что российские продукты в 4 раза дешевле американских

Американский журналист Такер Карлсон, прилетавший в Москву для интервью с президентом РФ Владимиром Путиным, также посетил столичный супермаркет «Ашан». Он поразился тому, что российские продукты в четыре раза дешевле американских, но не уступают западным аналогам своим качеством.

Если вы зайдете в российский продуктовый магазин и увидите, сколько стоят продукты и как живут люди, это настроит вас радикально против американских лидеров. В любом случае именно это я и испытываю Такер Карлсон американский журналист

Интервьюер провел эксперимент, закупив в магазине недельный набор продуктов для семьи из четырех человек. Он отметил, что, вопреки всем введенным против Москвы санкциям, на полках супермаркета по-прежнему можно найти иностранные сладости и другую продукцию. «Мне кажется, все это должно быть запрещено законом», — иронично отметил журналист.

Стоимость купленных в супермаркете товаров составила 9481 рубль (около 104 долларов). Карлсон заявил, что за аналогичный набор продуктов в США ему пришлось бы отдать не менее 400 долларов. Журналист указал на значительную разницу в ценах двух стран, добавив, что американскому руководству стоило бы обратить на это внимание.