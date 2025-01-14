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12:35, 14 января 2025Мир

В МИД России оценили возможность контактов России и США после инаугурации Трампа

Рябков: Москва допускает возможность телефонных контактов между Россией и США
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Jeenah Moon / Reuters

В Москве допускают возможность телефонных контактов между Россией и США после инаугурации избранного американского лидера Дональда Трампа. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, сообщает РИА Новости.

«Все возможно. Я не берусь судить, какова шкала внешнеполитических приоритетов администрации Трампа. Я допускаю, что какие-то инициативы с точки зрения контактов телефонных возможны», — сказал он.

Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Москва открыта к диалогу. По его словам, взаимодействие Москвы и Вашингтона должно выстраиваться на взаимном уважении и равноправии, без этого ничего не получится.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не располагают какими-либо новыми деталями по организации встречи российского лидера Владимира Путина и Трампа. Он уточнил, что российский лидер открыт к международным контактам.

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