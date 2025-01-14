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19:10, 14 января 2025Силовые структуры

В отношении россиянина возбудили уголовное дело за незаконное лишение людей свободы

В Крыму задержали мужчину за незаконное лишение людей свободы
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Крыму в отношении мужчины возбудили уголовное дело за незаконное лишение людей свободы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, 33-летний местный житель с августа 2023 года по декабрь 2024-го искал на территории Крыма лиц без определенного места жительства и приводил их к себе домой, изымал у них документы и запирал в бараке. В дальнейшем он оправлял их работать в поля, а пытавшихся сбежать избивал. Кроме этого, он снял с банковских карт пострадавших более 150 тысяч рублей, начисленных им в качестве социальных выплат.

Сотрудники полиции задержали мужчину, в отношении него возбуждено уголовное дело. Назначены судебные экспертизы, устанавливается его возможная причастность к иной преступной деятельности.

Ранее сообщалось, что российский фермер оказался главарем банды головорезов.

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