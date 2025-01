Загадочное существо растерзало оленя

В Великобритании неизвестное существо съело оленя в графстве Уилтшир

В Великобритании фермер из графства Уилтшир нашел оленя, растерзанного неизвестным существом. Об этом сообщает Need To No.

Загадочные останки животного обнаружил Джимми Адамс на принадлежащей ему земле в районе города Брадфорд-он-Эйвон 9 января. На предоставленных им снимках запечатлена туша небольшого оленя с полностью съеденными внутренностями.

Адамс признался, что никогда не встречал ничего подобного. «Я фермер и видел множество дохлых животных, но это выглядело совсем иначе. Особенно учитывая, что времени между смертью и обнаружением прошло совсем немного», — заявил мужчина в интервью изданию.

Адамс отметил, что с ним уже связалось несколько экспертов по большим кошкам, которые утверждают, что с оленем расправился именно представитель кошачьих. Исследователи, по словам Адамса, уверены, что оленя задрала кошка, похожая на пантеру.

Некоторые люди в комментариях под постом фермера в социальных сетях также заявили, что на оленя напала крупная кошка. «Одно ухо отсутствует, язык высунут — явный признак удушения. Внутренние органы аккуратно съедены за короткое время. Это типичные признаки нападения большой кошки», — написал один из них.

Хотя существование крупных кошек в дикой природе Великобритании официально не подтверждено, есть множество свидетельств очевидцев. Считается, что впервые таинственную большую кошку заметили еще в 1978 году в районе аэродрома Борн в Кембриджшире. С тех пор среди местных жителей распространилась легенда о «тигре с Фенских болот».

Ранее профессор из Уорикского университета заявил, что раскрыл тайну больших диких кошек, которых, по мнению ученых, в Великобритании нет. Биолог Робин Аллаби провел ДНК-тест останков овцы, найденных в 2023 году, и обнаружил на них биологический материал крупной кошки из рода пантер.